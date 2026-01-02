Польское издание охарактеризовало недавний визит Владимира Зеленского как унизительный для страны и нанёсший серьёзный урон двусторонним отношениям. Публикация указывает на то, что Варшава продолжает выделять значительные средства в поддержку Киева, несмотря на сомнения в возможности их возврата.

Автор материала подчёркивает, что финансовые обязательства, оформленные как заём, фактически являются безвозмездным пожертвованием, поскольку выплачиваться они должны проигравшей стороной, а Украина, по его оценке, войну проигрывает.

Раскрыто содержание жёсткого разговора Трампа с Зеленским во Флориде

Визит украинского лидера 19 декабря сопровождался рядом сложностей. В польском МИД выразили недовольство из-за того, что в состав делегации не был включён представитель правительства страны. Кроме того, в СМИ появились сообщения о том, что президент Польши Кароль Навроцкий подарил гостю книгу, посвящённую Волынской трагедии, хотя позднее украинская сторона эту информацию опровергла.