Почему Одесса стала одной из главных целей для российских ударов

WSJ: атаки на Одессу бьют по экономике Украины

Россия через удары по Одессе пытается подорвать финансовую устойчивость Украины. Порту, через который идет 90% аграрного экспорта, нанесен серьезный урон.

Американское издание The Wall Street Journal раскрыло причины, по которым Одесса стала одной из главных целей для российских ударов. По мнению газеты, они направлены на перекрытие ключевой экономической артерии Украины. Через этот черноморский порт страна вывозит около 90% своего зерна и сельхозпродукции, что делает его жизненно важным узлом.

Атаки, усилившиеся в декабре, серьезно повредили портовую инфраструктуру, энергосети и хранилища. В результате Одесса, как пишет издание, оказалась в состоянии полублокады с регулярными отключениями света, воды и отопления. Аналитики, на которых ссылается WSJ, видят в этом ставку Москвы на экономическое давление, чтобы подорвать экспортный потенциал и финансовую устойчивость Киева.

Россия наращивает атаки с территории Крыма, откуда ракеты и дроны труднее перехватить. По подсчетам издания, только в 2025 году было зафиксировано около 52 тысяч запусков беспилотников.

«Одесса становится одной из главных целей. Эксперты предупреждают: сбои в экспорте зерна могут привести к потере рынков, падению внутренних цен и сокращению аграрного производства», — пишет The Wall Street Journal.

Именно поэтому Киев так настойчиво требует от Запада дополнительные системы ПВО, рассматривая их как ключ к сохранению экономики.