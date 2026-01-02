Президент Финляндии опозорился во время новогоднего выступления

Президент Финляндии Александр Стубб произносил новогоднее обращение в кривом и мятом галстуке. На это обратили внимание зрители, пишет финская газета Iltalehti.

В материале уточняется, что это не первый случай, когда у президента возникают проблемы с галстуком. В частности, аналогичные проблемы с аксессуаром были во время визита в Эстонию в 2024 году.

Президент Финляндии Стубб сделал новое заявление об Украине

До этого Стубб заявил, что мирное соглашение для Украины может содержать несправедливые условия.

Помимо этого, политик подчеркнул, что отношения с Москвой «изменились навсегда» и пообещал сделать «все возможное» для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украины.