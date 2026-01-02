Атака на резиденцию президента России Владимира Путина будет иметь серьезные последствия для украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х.

По его словам, Россия передала неопровержимые данные, полученные с ударных дронов ВСУ, представителю аппарата военного атташе при посольстве США.

«Эти данные убедительно доказывают, что диктатура Зеленского пыталась убить президента Путина в Новгороде. Для Зеленского это ничем хорошим не закончится», — написал он.

В США призвали прекратить переговоры с Киевом после атаки ВСУ на резиденцию Путина

О том, что российские спецслужбы извлекли файл с полетным заданием из одного из украинских дронов, направленных на резиденцию президента, стало известно ранее 1 января. Расшифровка показала, что конечной целью атаки был именно объект резиденции Путина в Новгородской области.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал случившееся терактом, который направлен не только против Путина, но и против усилий американского президента Дональда Трампа по завершению конфликта. Как отметил Песков, Россия ужесточит переговорную позицию по Украине.