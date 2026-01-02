Раскрыто содержание жесткого разговора Трампа с Зеленским во Флориде

Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде проходила в крайне напряжённой и неприятной для украинской стороны атмосфере. Как сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленного дипломата, знакомого с ходом переговоров, обращение американского лидера было грубым, унизительным и даже жёстким, что продемонстрировало, по словам источника, «полное и абсолютное невежество».

Украинская делегация, в частности, была глубоко разочарована положительной оценкой, которую Трамп дал российской позиции по урегулированию. Именно этот момент, как отмечают собеседники издания, задел присутствующих более всего.

Зеленский хочет, чтобы Трамп прилетел на Украину

Ранее на прошлой неделе состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Российский лидер призвал коллегу придерживаться договорённостей, достигнутых ранее. Оба президента сошлись во мнении, что временное прекращение огня лишь затягивает конфликт. Вслед за этим Трамп провёл переговоры с Зеленским, по итогам которых заявил о достижении взаимопонимания по большинству вопросов, оставив дискуссию о линии соприкосновения на дальнейшее обсуждение.