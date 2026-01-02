В Италии объяснили попытки Зеленского изменить мирный план

Профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини в интервью с итальянской газетой IL Fatto Quotidiano (IFQ) объяснил попытки президента Украины Владимира Зеленского изменить мирный план

«Зеленский делает шаг за шагом на пути к безоговорочной капитуляции, и это, понятное дело, жутко пугает его. Ведь ему придется предстать перед избирателями, что ему не нужно, поэтому он и затягивает мирный процесс всеми средствами, которые ему доступны», — сказал он.

Орсини считает, что украинский лидер специально вносит нереалистичные требования, чтобы затянуть не только мирное урегулирование конфликта, но и не допустить выборы в стране.

Раскрыто содержание жёсткого разговора Трампа с Зеленским во Флориде

Ранее Зеленский заявил, что новый мирный план согласован на 90 процентов, а гарантии безопасности для Украины — на 100 процентов. При этом, по словам главы США Дональда Трампа, неурегулированными остаются 1-2 наиболее сложных вопроса соглашения по Украине.

До этого Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и Зеленский хотят окончания украинского конфликта.