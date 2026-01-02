В Норвегии оценили шансы на завершение украинского конфликта

Трудно представить себе военное решение конфликта на Украине. Такое мнение высказал в интервью журналу Forsvarets forum главнокомандующий ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен.

«Трудно представить себе военное решение того, что происходит на Украине», — отметил он.

По его мнению, вероятным исходом станет перемирие, по которому конфликт будет заморожен вдоль линии фронта.

В Британии отвергли скорое завершение конфликта на Украине

Ранее Владимир Зеленский заявил, что соглашение по урегулированию конфликта готово на 90 процентов. Он высказался об этом в новогоднем обращении.

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал главный вопрос 2026 года. По его мнению, он заключается в том, смогут ли США заключить мир с Россией без участия Европы.