В США заявили об осведомленности европейцев об атаке на резиденцию Путина

Lenta.ru

Западные европейцы, поддерживающие украинские власти, знали об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента РФ Владимира Путина. Об этом в разговоре с RT заявил бывший офицер армии США Станислав Крапивник.

В США заявили об осведомленности европейцев об атаке на резиденцию Путина
© Лента.ру

По его мнению, в операции участвовали западные спецслужбы, в том числе британская MI6. Кроме того, экс-офицер допустил причастность «некоторых действовавших по своей инициативе элементов, связанных с ЦРУ».

В США призвали прекратить переговоры с Киевом после атаки ВСУ на резиденцию Путина

Вечером 28 декабря стало известно об атаке на резиденцию Путина в Новгородской области с применением БПЛА. Дроны запускали с территорий Сумской и Черниговской областей Украины. Схему полета беспилотников продемонстрировало Минобороны РФ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва ужесточит переговорную позицию по Украине после атаки и не будет сообщать публично, как именно это сделает.