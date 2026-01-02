Маск объяснил, чем обернется победа радикальных левых для США

Победа радикальных левых станет для США концом, в том числе из-за их подхода к миграционной проблеме. Об этом заявил предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети X.

«Если победит радикальное левое крыло, Америке конец. Они откроют шлюзы для нелегальной иммиграции и мошенничества. Это больше будет не Америка», — заявил Маск.

Таким образом он ответил на публикацию о том, что предприниматель оказывает финансовую поддержку представителям Республиканской партии, чтобы помочь президенту США Дональду Трампу вернуть контроль на ноябрьских промежуточных выборах.

До этого сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс сыграл ключевую роль в примирении Трампа с Маском.

По информации издания The Washington Post, Вэнс и его окружение решили, что планы Маска создать в США третью партию могут навредить республиканцам на выборах в Конгресс в 2026 году и в последующие годы.

Ранее Маск заявил о произошедшем «великом замещении» населения Европы.