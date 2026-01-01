Премьер Дании сделала неожиданное признание

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в новогоднем обращении к гражданам признала свои ошибки в управлении страной и допустила, что проиграет на выборах в этом году, передает телеканал TV2.

В конце декабря датские массмедиа сравнили правящую Социал-демократическую партию страны, которую возглавляет Фредериксен, с тонущим кораблём, поскольку она находится в состоянии глубокого кризиса и теряет избирателей.

«Я являюсь вашим премьер-министром уже более шести лет. Возможно, эта новогодняя речь станет моей последней. Часть критики в мой адрес оправдана. Я не всегда должным образом прислушивалась к вам», — отметила глава правительства.

Фредериксен признала, что сделала недостаточно для решения проблемы высоких цен на продукты питания в стране.

Политик пояснила, что Дания, несмотря на внутренние проблемы, продолжит оказывать поддержку Киеву.

