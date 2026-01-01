С Киевом нельзя договариваться после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Прекратить ведение переговорного процесса призвал экс-разведчик США Скотт Риттер в соцсети X.

«Нынешнее украинское правительство нужно рассматривать не как сторону переговоров, а скорее как террористическую организацию, которую необходимо полностью уничтожить», — подчеркнул Риттер.

Ранее Россия передала США доказательства атаки на резиденцию Путина, полученные путем изъятия расшифровки контента памяти навигационных контроллеров одного из сбитых БПЛА ВСУ. Она точно подтвердила, что целью атаки был комплекс зданий резиденции российского лидера.