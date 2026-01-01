«Бедные европейцы»: Дмитриев прокомментировал высказывания фон дер Ляйен
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил европейцам сочувствие после обещания председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен работать усерднее. Об этом пишет РИА Новости.
Накануне глава ЕК опубликовала в соцсетях поздравление с Новым годом, в котором заверила европейцев, что вместе с командой продолжит «упорно работать над укреплением Европы».
«Бедные европейцы, поскольку Урсула обещает в 2026 году еще активнее работать над самоубийством западной цивилизации», — отметил Дмитриев.
Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал к немедленной отставке фон дер Ляйен из-за ее регулярного пренебрежения гражданами Евросоюза и нарушения со стороны ЕК принципов верховенства права.