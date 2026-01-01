Глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил европейцам сочувствие после обещания председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен работать усерднее. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне глава ЕК опубликовала в соцсетях поздравление с Новым годом, в котором заверила европейцев, что вместе с командой продолжит «упорно работать над укреплением Европы».

«Бедные европейцы, поскольку Урсула обещает в 2026 году еще активнее работать над самоубийством западной цивилизации», — отметил Дмитриев.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал к немедленной отставке фон дер Ляйен из-за ее регулярного пренебрежения гражданами Евросоюза и нарушения со стороны ЕК принципов верховенства права.