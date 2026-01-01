Стало известно о просьбе РФ к США прекратить преследование танкера Bella 1

Правительство России направило дипломатическую ноту США с просьбой прекратить преследование танкера Bella 1, который Соединенные Штаты пытаются задержать в рамках блокады судов, перевозящих венесуэльскую нефть. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, запрос в Госдепартамент и Совет национальной безопасности Белого дома был направлен поздно вечером 31 декабря.

Журналисты заметили, что танкер был переименован и внесен в Российский морской регистр судоходства, теперь он зарегистрирован под названием Marinera.

В реестре указано, что судно ходит под российским флагом и имеет порт приписки Сочи.

Ранее сообщалось, что экипаж танкера Bella 1, который силы США преследуют после попытки задержания в Карибском бассейне 21 декабря, нарисовал на борту российский флаг, «пытаясь претендовать на защиту со стороны России».

Кроме того, моряки оказали активное сопротивление береговой охране США и не позволили досмотровой группе попасть на борт.