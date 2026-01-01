В Европе поставили крест на вступлении Украины в НАТО

Украину не примут в НАТО, с членством в Европейском союзе у Киева тоже будут проблемы, рассказал в интервью TASR министр обороны Словакии Роберт Калиняк.

© Zuma/ТАСС

Глава ведомства выразил скептическое отношение к громким высказываниям так называемой «коалиции желающих».

По его словам, организация за весь 2025 год не оказала реальной помощи, не отправила на линию фронта ни одного солдата, хотя рассуждала об отправке крупных кадровых подразделений.

Калиняк заметил, что у Украины был шанс прекратить конфликт еще в 2022 году.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте признал, что Украина никогда не станет членом блока. Он уточнил, что США и Венгрия полностью исключают членство Украины в альянсе.

Число сторонников НАТО на Украине резко упало за год

При этом он подчеркнул, что будет делать всё, чтобы ВСУ были «максимально совместимы с НАТО» в области вооружений, организации и подготовки.