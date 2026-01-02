Президент Финляндии Александер Стубб, выступая с новогодним обращением к населению, заявил, что отношения между Москвой и Хельсинки изменились насовсем.

«Отношения с Россией изменились навсегда», — сказал лидер Финляндии, слова которого приводит Yle.

Он отметил, что достижение мира на Украине сейчас ближе, чем когда-либо, и что Финляндия приложит все усилия для сохранения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Обращение Стубба с перекошенным галстуком вызвало вопросы в Финляндии

Ранее Стубб заявил в интервью телеканалу MTV Uutiset, что конфликт на Украине может завершиться на несправедливых для Киева и Евросоюза условиях и финнам следует быть готовыми к этому.