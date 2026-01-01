США обратились с призывом к Китаю

Администрация Соединенных Штатов призывает материковый Китай прекратить оказывать военное давление на Тайвань. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

© ТАСС/Zuma

"Действия Китая в военной сфере и его риторика в отношении Тайваня и других стран региона неоправданно усиливают напряженность. Мы призываем Пекин проявлять сдержанность, прекратить оказывать военное давление на Тайвань и вместо этого вступить в конструктивный диалог", - указывается в тексте.

"Соединенные Штаты поддерживают мир и стабильность в Тайваньском проливе и выступают против односторонних изменений статус-кво, в том числе с применением силы или принуждения", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Накануне Народно-освободительная армия Китая завершила масштабные учения "Миссия справедливости - 2025" в акватории и воздушном пространстве около острова Тайвань. В ходе них проводились боевые стрельбы и отрабатывалась блокада ключевых портов острова.

Си Цзиньпин пообещал объединить Тайвань с Китаем

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Провозглашая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд.