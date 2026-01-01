Томио Окамура, спикер Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии, в новогоднем обращении к согражданам выступил против оказания военной помощи Украине. Об этом пишет ТАСС.

Политик отметил, что не следует за деньги, которые принадлежат чешским пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми, покупать оружие и направлять его на поддержание конфликта.

Парламентарий уточнил, что нельзя деньги граждан республики раздавать иностранцам только потому, что «этого хочет выступающая за войну пропаганда».

«Верю, что наша республика выскочит из брюссельского поезда, который, невзирая на предупреждения правительства США, направляется [в сторону] третьей мировой войны», — подчеркнул Окамура.

По его оценке, производство и продажа оружия не прокормит Чехию, в особенности, с учетом того, что «Западная Европа планирует его производить в долг, который берет сама у себя».

Парламентарий разъяснил, что все стороны получат свою выгоду от распила выделенной на поддержку Киева суммы — западные фирмы, украинские коррупционеры с золотыми унитазами. Он добавил, что «пусть крадут, но уже не за наш счет, и пусть такая страна [Украина] не будет в Евросоюзе».

Окамура выразил уверенность, что новый кабмин, сформированный по итогам состоявшихся недавно в республике парламентских выборов, будет проводить прагматичную политику.

Политик констатировал, что российский газ не нанес ущерба американцам и немцам, ядерное топливо не повредило США. Соответственно, предположил он, эти энергоресурсы не повредят и республике.