Пророк Эбо Ной арестован в Гане после срыва «апокалипсиса»

Самопровозглашенный пророк из Ганы Эванс Эшун, известный как Эбо Ной, предсказывавший всемирный потоп 25 декабря 2025 года, незадолго до указанной даты объявил об отсрочке апокалипсиса, а вскоре после этого был арестован полицией по подозрению в мошенничестве.

© Московский Комсомолец

Мужчина заявил, что получил новое видение: построенные им десять ковчегов не смогут вместить всех желающих, поэтому Бог дал человечеству дополнительное время для постройки новых судов. После того как предсказанный потоп не состоялся, пророк объяснил это тем, что ему удалось «уговорить Бога не губить наш мир» благодаря молитвам.

Эбо Ной активно собирал пожертвования на строительство ковчегов, убеждая последователей в неминуемом конце света. Однако вместо спасения мира он приобрел на собранные средства автомобиль Mercedes-Benz, что вызвало подозрения у правоохранительных органов.

Арест произошел примерно в канун Нового года и стал результатом расследования деятельности Эшуна, который вводил людей в заблуждение и извлекал из этого финансовую выгоду. Несмотря на его заявления о ведении аскетичного образа жизни, в социальных сетях появились видео, где он демонстрирует новый автомобиль класса люкс. Власти Гены призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки подобных лжепророков.