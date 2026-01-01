Стубб в новогоднем обращении упомянул Россию

Президент Финляндии Александр Стубб в новогоднем обращении к согражданам заявил, что отношения с Россией «изменились навсегда». Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

Финский лидер выразил обеспокоенность состоянием государственных финансов, призвал больше инвестировать в исследования и образование и сфокусироваться на экспорте.

Глава государства уточнил, что в последние годы у республики изменились отношения с США, Россией и рядом других стран.

«Отношения с Россией изменились навсегда», — отметил Стубб.

По его словам, работа по урегулированию кризиса на Украине должна продолжаться и дальше. Вместе с тем, заметил он, европейцам следует быть готовыми к тому, что «не все пункты мирного соглашения будут соответствовать духу справедливости».

Стубб сделал новое заявление об Украине

«Однако мы сделаем всё возможное, чтобы обеспечить сохранение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», — подчеркнул президент.

Стубб отметил, что Финляндия остается «одной из лучших стран в мире», а также выразил надежду, что государство покажет хорошие результаты в следующем году.