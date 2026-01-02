В США высказались о состоянии здоровья Трампа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп демонстрирует признаки старения на публике и в частной жизни. С таким утверждением выступает The Wall Street Journal после интервью с американский лидером и со ссылкой на окружение главы государства.

«Трамп в 79 лет... демонстрирует признаки старения как на публике, так и в частной жизни», — говорится в статье.

В материале также сказано, что американский лидер часто игнорирует советы врачей, полагаясь на то, что сам называет «хорошей генетикой».

Кровоподтеки на левой руке Трампа вновь вызвали вопросы о его здоровье

Журналисты утверждают, что Трамп не занимается регулярными физическими упражнениями и придерживается диеты, богатой соленой и жирной пищей.

Ранее сам Дональд Трамп рассказал, что постоянно принимает большое количество аспирина ради разжижения крови. Именно поэтому на его теле легко появляются синяки. До этого сообщалось, что президент США появился на публике с синяками на обоих запястьях. В канун католического Рождества Трамп отвечал на вопросы детей, которые звонили на горячую линию Северо-американского командования Пентагона.