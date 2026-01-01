Трамп раскрыл, почему перестал носить компрессионные носки

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал журналистам Wall Street Journal, что некоторое время носил компрессионные носки из-за отека лодыжек, но перестал это делать, потому что они ему не понравились.

Репортеры заметили, что глава государства некоторое время носил компрессионные носки, попросили раскрыть причину отказа от них.

«Мне они не нравились», — отметил Трамп.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что кардиологическое обследование президента показало нормальные результаты, сердце и сосуды американского лидера в отличном состоянии.

Трамп рассказал, в свою очередь, что прошел МРТ и получил отличные результаты. Он добавил, что врачи считают его результаты «одними из лучших, что они когда-либо видели».