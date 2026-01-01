Трамп раскрыл, почему перестал носить компрессионные носки

Илья Родин

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал журналистам Wall Street Journal, что некоторое время носил компрессионные носки из-за отека лодыжек, но перестал это делать, потому что они ему не понравились.

© Global Look Press

Репортеры заметили, что глава государства некоторое время носил компрессионные носки, попросили раскрыть причину отказа от них.

«Мне они не нравились», — отметил Трамп.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что кардиологическое обследование президента показало нормальные результаты, сердце и сосуды американского лидера в отличном состоянии.

Трамп рассказал, в свою очередь, что прошел МРТ и получил отличные результаты. Он добавил, что врачи считают его результаты «одними из лучших, что они когда-либо видели».