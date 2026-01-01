Пятерым депутатам Рады назначили залог до $947 тыс.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меры пресечения пятерым депутатам Верховной рады, обвиняемым в коррупции, в виде залога в размере от $393 тыс. до $947 тыс. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"Получение неправомерной выгоды народными депутатами: ВАКС избрал подозреваемым меры пресечения. <...> Суд определил двум подозреваемым [залог] по 40 млн гривен и 30 млн гривен ($947 тыс. и $710 тыс. - прим. ТАСС), другим двум - по 20 млн гривен ($473 тыс. - прим. ТАСС), пятому депутату - 16,6 млн гривен ($393 тыс. - прим. ТАСС)", - говорится в Telegram-канале.

В конце 2025 года антикоррупционные органы предъявили обвинение пяти участникам ОПГ, которая действовала в парламенте Украины и обеспечивала депутатам получение неправомерной выгоды за нужное голосование. 27 декабря силовики провели обыски в части помещений Рады. По данным украинских изданий, обвинения предъявлены близкому к Владимиру Зеленскому Сергею Шефиру, одному из учредителей студии "Квартал 95", депутатам Юрию Киселю, Евгению Пивоварову, Михаилу Лабе, Игорю Негулевскому и Ольге Савченко. В разработке следствия также был друг Зеленского со времен совместной работы в "Квартале 95" депутат Юрий Корявченков, однако он успел выехать из страны.

По данным следствия, группа имела иерархическую структуру и четкое распределение ролей. Для организации голосований участники группы посылали указания с номерами законопроектов в специально созданную группу в мессенджере. После голосования депутатам систематически передавали денежные средства. Следствие проверяет факты создания и деятельности организованной группы с 2021 года. Сумма неправомерной выгоды определялась "показателем эффективности голосований", который зависело от количества поддержанных каждым депутатом проектов постановлений и законов, а также их присутствия на пленарных заседаниях. Размер неправомерной выгоды составлял от $2 тыс. до $20 тыс.