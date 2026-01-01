Трамп назвал причину появления синих пятен на его руках

Президент США Дональд Трамп рассказал в интервью газете Wall Street Journal, что ежедневно принимает большое количество аспирина ради разжижения крови.

По словам политика, он не хочет, чтобы густая кровь текла через его сердце, поэтому он принимает аспирин для хорошей, жидкой крови. Трамп задался вопросом, есть ли в этом смысл.

Глава Белого доме отметил, что именно из-за употребления большого количества аспирина на его руках появляются синие пятна, на что обратили внимание его оппоненты и журналисты. Из-за пятен врачи рекомендовали ему снизить дозу, но Трамп отказался от этой идеи, поскольку придерживается этого рациона уже 25 лет.

До этого сообщалось, что помощник пресс-секретаря Белого дома Лиз Хьюстон раскритиковала британскую газету Guardian за распространение информации о возможных отклонениях в психическом здоровье Трампа. Издание опубликовало статью, в которой рассматриваются различные случаи путаницы в словах американского лидера.

Ранее Трамп высказал пожелание на Новый год.