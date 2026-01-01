Дональд Трамп не признал факт засыпания на публичных мероприятиях

Президент США объяснил, что он моргал или закрывал глаза для отдыха.

«Я просто закрываю глаза. Это меня очень расслабляет. Иногда они фотографируют меня, когда я моргаю», — сказал глава Белого дома в комментарии газете Wall Street Journal.

Ранее СМИ передавали, что американский лидер в декабре как минимум дважды выглядел так, будто борется со сном во время встречи с членами своего кабинета министров.

При этом республиканец неоднократно называл своего предшественника на посту главы государства, Джо Байдена, «сонным».