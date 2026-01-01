Владимир Зеленский пошел на атаку на государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области в страхе перед неминуемым поражением и уголовной ответственностью. Об этом заявил ТАСС глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Зеленскому необычайно важно устранить российского лидера как сторону переговоров с американским президентом Дональдом Трампом. Наркофюрер видел, что вся его дипломатическая игра рушится, и он рассчитывал если не устранить Владимира Путина, то запугать Кремль, заставить пойти на уступки. Разговоры про то, что атака была на какой-то другой объект - полная чушь. Где Новгородская область, а где проходят боевые действия? Их разделяют более тысячи километров. На подобный шаг кровавого клоуна толкнула агония его преступного режима, страх перед неминуемым поражением и уголовной ответственностью", - подчеркнул Медведчук.

