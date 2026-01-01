Каллас пригрозила России "контролем над танкерами"

После недавнего повреждения подводного кабеля, соединяющего Финляндию и Эстонию, Европейский Союз планирует ужесточить меры по отслеживанию танкеров, предположительно задействованных в транспортировке российской нефти, об этом заявила глава европейской дипломатии, Кая Каллас.

РИА «Новости» сообщает, что Евросоюз планирует усилить надзор за потенциальными перевозками российской нефти в связи с инцидентом с поврежденным подводным кабелем между Финляндией и Эстонией.

Кая Каллас, глава европейской дипломатии, выдвинула обвинения о возможной причастности Москвы к атаке на важную инфраструктуру. Она подчеркнула, что Евросоюз намерен инвестировать в создание новых кабельных соединений, модернизировать системы мониторинга, повысить уровень готовности к проведению ремонтных работ и противодействовать деятельности так называемого теневого флота, предположительно связанного с Россией.

Антониу Кошта, председатель Европейского совета, заявил о тщательном наблюдении за развитием ситуации со стороны ЕС и его властей. Он уточнил, что речь идет о кабеле передачи данных между Хельсинки и Таллином, и выразил одобрение мерам, направленным на обеспечение безопасности европейской инфраструктуры.