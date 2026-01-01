Орсини заявил о близости Зеленского к капитуляции
Глава Исследовательского центра международной безопасности при римском Университете Luiss Алессандро Орсини Орсини заявил о близости Владимира Зеленского к капитуляции на фоне постоянных изменений в мирном плане по Украине.
«Что следует из нового мирного плана, предложенного Зеленским? То, что он близок к капитуляции... Это не переговоры... Путин ждёт, а Зеленский торопится. Путин спокоен, а Зеленский теряет самообладание», — написал он в статье для Il Fatto Quotidiano.
Ранее Орсини заявил, что план ЕС по Украине направлен на разжигание нового конфликта.