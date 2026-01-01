Владимир Зеленский не отмоется от позора из-за атаки на резиденцию президента России Владимира Путина, заявил ТАСС глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Он напомнил о заявлениях Зеленского в поздравлении гражданам с Рождеством 25 декабря 2025 года.

«Что это, как не приказ на физическое устранение Владимира Путина, попытка которой и была предпринята 29 декабря 2025 года?... Нелегитимный... готовил украинское общество к результатам этого теракта. Поэтому отмыться от того позора, который его заслуженно постиг в международном сообществе, у него не выйдет», — сказал Медведчук.

Ранее стало известно, что российские спецслужбы извлекли файл с полётным заданием одного из украинских дронов, атаковавших резиденцию Путина.

Расшифровка данных показала, что дрон ВСУ летел на резиденцию российского лидера.

В ночь с 28 на 29 декабря ВСУ предприняли попытку террористической атаки на резиденцию президента России в Новгородской области.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что атака произошла в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта.