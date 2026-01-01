Нетаньяху рассказал об угрозе США от Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в эфире американского телеканала Newsmax, что в случае появления у Ирана ядерных боезарядов для баллистических ракет, способных достичь территории США, под угрозой оказалась бы безопасность всех американцев.

Рассуждая о ситуации на Ближнем Востоке, он также отметил массовый исход христианских общин: по его словам, христиане уже покинули Ливан, продолжают уезжать из Сирии, а многие были вытеснены из Турции.