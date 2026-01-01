Каллас сделала резкое заявление о России

Глава евродипломатии Кая Каллас вновь обвинила Россию в причастности к инцидентам, связанным с повреждением кабелей в Балтийском море. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в последние месяцы в Балтийском море произошли несколько инцидентов с подводной инфраструктурой, принадлежащей странам Балтии и Скандинавии.

В частности, был поврежден кабель телекоммуникационной компании Elisa, проложенный между Хельсинки и Таллином.

Власти стран региона, а также руководство ЕС в большинстве инцидентов бездоказательно обвинили Россию и Китай.

«Критически важная инфраструктура Европы по-прежнему подвержена высокому риску саботажа», — отметила Каллас.

По ее оценке, с начала конфликта на Украине наблюдается «четкая тенденция к инцидентам в Балтийском море со стороны России».

В ЕС отказались верить в атаку Киева на резиденцию Путина

Ранее глава евродипломатии заявила, что сообщение Москвы об ударах по ключевым правительственным объектам на российской территории «является намеренным отвлечением внимания».