Атака ВСУ на резиденцию президента РФ Владимира Путина была запланированной, рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Об этом пишет РИА Новости.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ВСУ в ночь на 29 декабря 2025 года предприняли террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 ударного БПЛА, все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет.

Журналисты заметили, что до атаки Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с лидерами европейских стран, встретился с властями Канады и США.

«Зеленский не считает, что дроновая атака является политическим самоубийством. Не считают так и его кураторы, скорее всего. Поэтому это было запланировано. Все это готовилось заранее», — отметил Азаров.

Экс-чиновник отметил, что действия украинского лидера вписываются в стратегию, «которую западные кураторы избрали на срыв и максимальное затягивание мирных переговоров».

Ранее офицер Корпуса морской разведки США в отставке Скотт Риттер призвал Европу осознать — она несет ответственность за действия Владимира Зеленского.

Аналитик пояснил, что любые усилия или действия, способствующие продолжению украинских ударов по критически важной инфраструктуре РФ, будут рассматриваться как враждебные действия со стороны Европы, способные вызвать ответные действия со стороны России.