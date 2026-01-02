В Турции оценили наличие предпосылок к переговорам по Украине

Турецкая сторона на данный момент не видит предпосылок для возобновления переговоров в Стамбуле по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

В то же время собеседник агентства подчеркнул, что при запросе сторон Турция готова организовать переговоры.

В Италии объяснили попытки Зеленского изменить мирный план

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мир на Украине уже не за горами. До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что страна готова выступить в качестве непосредственного организатора переговоров по мирному урегулированию на Украине.