Нанесение киевским режимом ударов при помощи беспилотников по резиденции президента России Владимира Путина во время переговоров по мирному урегулированию чревато и может отдалить перспективу достижения мира. Такое мнение выразил журнал Valeurs Actuelles.

"Наносить удар по резиденции лидера ядерной державы - это чрезмерная эскалация. Если бы кто-то хотел сорвать шансы на урегулирование этого конфликта, то лучшего варианта и придумать было нельзя. Украина играет в русскую рулетку на фоне миротворчества [президента США Дональда] Трампа", - полагает издание.

Журнал обращает внимание на полное отсутствие реакции европейских союзников Киева.

"Молчание является соучастием если не в действиях, то, безусловно, в бездействии", - отмечается в публикации. "Судьба Европы решается прямо сейчас. Стремясь <...> наказать Трампа за явное предательство союзников, европейские столицы могут упустить шанс на долгосрочное урегулирование конфликта, а война постучится в их двери", - пишет журнал, предупреждая, что Белый дом в такой ситуации просто "умоет руки и переложит ответственность на Европу".

"Пока общественность на всем континенте хочет мира и возвращения политических действий и дискуссий в русло других приоритетов, нежели гонка вооружений, наши европейские лидеры должны нести ответственность за свою позицию. Те, кто помешал надеждам на урегулирование конфликта своим лицемерным дискурсом, будут наказаны либо на выборах, либо на улицах. Каждый должен отвечать за свои действия", - заключает автор публикации.