Маск рассказал, как сломал компьютер Налоговой службы США

Илон Маск, основатель Tesla и Space X, прокомментировал публикацию в сети в сети X, где сообщалось, что богатые люди в США платят несправедливо большие налоги. Он написал на своей странице, что как-то раз заплатил столько налогов, что у Налогового управления США (Internal Revenue Service, IRS) перестал работать компьютер, пишет РБК.

«Однажды я заплатил так много налогов, что это сломало компьютер налоговой службы (на самом деле). Слишком много цифр. Им пришлось обновить программное обеспечение, чтобы все это обработать», — сообщил он.

Американский бизнесмен в 2021-м году говорил, что внес в казну рекордную в истории США сумму - более $11 млрд налогов.

Илон Маск оказался в центре скандала

При этом издание The New York Times сообщало, что Space X благодаря льготам платит минимум налогов или не платит их вообще. По данным газеты, компания получила льготу, чтобы ее убытки ($5 млрд на конец 2021-го) зачлись в счет будущих налоговых платежей. По мнению экспертов, с которыми переговорили журналисты, такие льготы дают компаниям, находящимся в тяжелом положении, но в случае с Маском это было «странно».

Американский предприниматель Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило отметку в 700 миллиардов долларов.