Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен написал в соцсети Х, что главы европейских государств сделают все, чтобы помешать урегулированию украинского конфликта.

«Европейцы сделают так, чтобы мирное завершение конфликта стало невозможным», — констатировал он, комментируя план президента Франции Эммануэля Макрона.

Речь идет о намеченном на шестое января саммите, где должны быть приняты решения по гарантиям безопасности Украине, пишут РИА Новости.

«До последнего европейца!»: Макрон и Стармер рвутся поиграть в войнушку

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон инициировали создание «Коалиции желающих» для обеспечения безопасности Украины после заключения мира с Россией по итогам саммита в Лондоне. В ее состав вошли 34 государства, включая все страны НАТО (за исключением США, Венгрии, Северной Македонии и Словакии), а также Австралия, Австрия, Кипр, Ирландия, Япония и Новая Зеландия.