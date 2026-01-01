Зеленский заявил о налете 200 российских беспилотников на Украину

Более 200 ударных дронов России атаковали Украину в ночь на 1 января. Об этом сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, целями беспилотников стали объекты энергетики. В настоящий момент над восстановлением электроэнергии после ударов работают специалисты.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Херсонскую область с помощью дронов с зажигательной смесью. В результате ударов по кафе и гостинице пострадали более 50 человек, 24 мирных жителя не выжили. Глава региона Владимир Сальдо объявил 2 и 3 января траурными дня по жертвам украинского удара.