Выяснилось, как именно Трамп разыграл гостей на новогоднем вечере во Флориде

Президент США Дональд Трамп устроил импровизированный аукцион на новогодней вечеринке в своей резиденции Мар-а-Лаго, сопроводив происходящее шутками о банкротстве гостей.

© Московский Комсомолец

Мероприятие прошло во Флориде, где американский лидер находится с 20 декабря. Перед собравшимися Трамп выступил с короткой речью, в которой затронул экономические итоги года, после чего пригласил на сцену художницу Ванессу Орабуэне, ранее уже писавшую его портрет.

В течение нескольких минут она создала изображение мужского лица. Музыкальное сопровождение с религиозными мотивами и повторяющимся упоминанием Иисуса дало понять публике, кого именно художница изобразила на полотне.

После этого Трамп предложил выставить картину на продажу. Вырученные средства он пообещал направить на благотворительные цели. Аукцион сопровождался комментариями со сцены, в которых президент оценивал финансовые возможности участников и иронизировал над суммами ставок.

Планку в 3 млн долларов гостям преодолеть не удалось. Трамп подчеркнул, что не намерен доводить присутствующих до финансовых проблем ради покупки картины, и дал понять, что чрезмерные траты в праздничную ночь могут обернуться неприятными последствиями.

Победителя торгов президент пригласил на сцену, отдельно отметив, что при ближайшем рассмотрении полотно выглядит еще эффектнее.