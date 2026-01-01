Попытка нападения на резиденцию президента России Владимира Путина поставила под угрозу судьбу всей Европы. Об этом пишет французский журнал Valeurs Actuelles (VA).

Журналисты обратили внимание, что 90 украинских беспилотников пытались атаковать новгородскую резиденцию Путина как раз, когда пресс-конференция президентов Украины и США по итогам встречи во Флориде подходила к концу.

"Если кто-то и хотел саботировать шансы на разрешение этого конфликта, который продолжается уже четвертый год , то лучшего выбора и быть не могло", — говорится в публикации.

Также авторы статьи указали на отсутствие реакции на эту атаку у европейских лидеров. В статье отметили, что ни одна из столиц Европы не осудила действия Киева. Журналисты пришли к выводу, что молчание может говорить о соучастии в преступлении.

По мнению авторов текста, ответственность за "необдуманную и рискованную" эскалацию несут именно европейские элиты. В связи с этим в статье пришли к выводу, что судьба всего континента оказалась под угрозой.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев пытался атаковать резиденцию Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря. Министр предупредил, что Россия пересмотрит свою переговорную позицию в связи с окончательным переходом Украины к политике террора.