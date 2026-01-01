Трамп объявил о выводе нацгвардии из трех крупных городов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social сообщил, что подразделения Национальной гвардии будут выведены из трех крупных американских городов. Это Чикаго (штат Иллинойс), Лос-Анджелес (Калифорния) и Портленд (Орегон).

Американский лидер констатировал, что только благодаря работе «этих великих патриотов» — военнослужащих нацгвардии в городах снизился уровень преступности. В противном случае, по его словам, Чикаго, Лос-Анджелес и Портленд «были бы потеряны», пишет «Комсомольская Правда».

Однако Трамп отметил, что, если произойдет откат назад и преступность начнет расти, он вновь введет в эти города Нацгвардию, причем, «возможно, в совершенно ином и более сильном виде».

«Это лишь вопрос времени!» — написал он.

Президент США также обрушился с резкой критикой на местных руководителей, удивившись тому, что «мэры и губернаторы-демократы, все до единого крайне некомпетентные», и хотят вывода войск, несмотря на достигнутый значительный прогресс.

27 сентября глава Белого дома Дональд Трамп отправил в Портленд бойцов Национальной гвардии для борьбы с «внутренним терроризмом». Как отметил президент, на сотрудников местных служб иммиграционного и таможенного контроля нападают сторонники движения «Антифа» и другие правонарушители. Незадолго до этих событий Трамп признал движение террористической организацией.