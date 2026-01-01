Трамп назвал свои приоритеты в наступившем году

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам вечером 31 декабря на приеме в своем поместье Мар-а-Лаго, что в новом году намерен стремиться к установлению мира на планете, пишет ТАСС.

Глава вашингтонской администрации, отвечая на вопрос представителя прессы, есть ли у него цели, добиться которых он дал себе слово перед наступлением Нового года, сказал:

«Да, есть. Мир на земле».

Однако вопросы о том, будет ли Америка направлять свои войска на Украину, а также о том, какую роль сыграло ЦРУ в нанесении удара по Венесуэле, Трамп проигнорировал.

Ранее Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и Зеленский хотят окончания украинского конфликта.

«Украина поддерживает это, Россия поддерживает это. Обе стороны хотят, чтобы это закончилось», — сказал он.