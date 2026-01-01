Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне глубокой политической нестабильностью в стране заявил, что будет исполнять свои обязанности до самого конца президентского срока. Как информирует «Комсомольская Правда», об этом он высказался в традиционном новогоднем обращении жителям Франции, которое транслировал телеканал BFMTV.

«Я буду работать до самой последней секунды, ежедневно стремясь выполнить порученный мне вами мандат», — сообщил Макрон.

Глава государства также заявил, что приложит все усилия для того, чтобы президентские выборы 2027 года прошли в спокойной обстановке и без постороннего вмешательства.

Напомним, что во Франции продолжается политический кризис, вызванный результатами внеочередных парламентских выборов 2024 года. Произошла смена правительства и звучат призывы от представителей различных политических сил, требующих досрочной отставки Макрона.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу «коалиции желающих» (объединение из более 30 стран, главным образом европейских, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине – прим. ред.). Об этом он сообщил в соцсети X. Французский лидер уточнил, что она состоится в начале января в Париже.