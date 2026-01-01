Майкл Флинн, бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, в беседе с журналистами РИА Новости оценил мирный план Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, он хорош, пишет РИА Новости.

«Я действительно считаю, что на столе лежит хороший мирный план», - сообщил он.

Флинн также отметил, что ситуация в зоне конфликта остается сложной.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон считает мирный план по Украине «очень хорошим рабочим продуктом». По его мнению, план «создан на основе вклада всех заинтересованных сторон». Госсекретарь подчеркнул, что его пункты будут рассмотрены «шаг за шагом».

Рубио подчеркнул, что любой план потребует одобрения Трампа, а также предложения России своей точки зрения.