Лукашенко высоко оценил приоритеты Дели, определенные в БРИКС

Одним из "столпов глобального равновесия" назвал Индию Президент Беларуси в поздравлении, которое направил в первый день 2026 года премьер-министру Нарендру Моди по случаю принятия этой страной председательства в БРИКС.

© Российская Газета

В тексте поздравления, которое цитирует БЕЛТА, Александр Лукашенко особо подчеркнул, что в Минске высоко оценивают усилия дружественной страны "по поддержанию мира и стабильности". Предстоящий год под председательством государства в Южной Азии станет для партнеров по БРИКС периодом новых свершений и успехов, убежден белорусский лидер.

Он отметил важность и актуальность определенных Нью-Дели приоритетов в БРИКС в текущем году.

Лукашенко рассказал о своем состоянии после падения во время хоккейного матча

В их числе были названы "инновации, сотрудничество, устойчивое развитие, а также реагирование на вызовы". А мудрость и ориентированная на будущее политика Нарендры Моди, по словам Лукашенко, будут способствовать дальнейшему прогрессу и сохранению за объединением позиции одной из наиболее влиятельных международных организаций.

"Мы готовы к плодотворной работе под индийским председательством ради успешного построения справедливого и мультиполярного мироустройства", - добавил Президент, поблагодарив премьер-министра за помощь, которая была оказана при получении Республикой Беларусь статуса партнера БРИКС.

Лукашенко заверил индийского премьера, что, как ответственный участник мирового сообщества и страна со значительным технологическим потенциалом и достижениями в сферах продовольственной и водной безопасности, "Беларусь готова передавать свои наработки для обеспечения гармоничного развития Глобального Юга".

Уточнив, что республика уже многое делает в этом направлении, Лукашенко выразил уверенность в том, что партнерство "с великой Индией открывает новые уникальные перспективы". А предстоящее присоединение Беларуси к Новому банку развития будет способствовать повышению эффективности взаимодействия. Президент рассчитывает на поддержку индийской стороной заявки Минска в эту структуру.

В тексте поздравления выражена также надежда на скорую личную встречу с премьер-министром Индии "для обмена мнениями по двусторонней и многосторонней повесткам дня", сообщают новостные порталы.