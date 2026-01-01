Названо важное для украинцев изменение в политике страны страны ЕС

Польша с 4 марта 2026 года лишит украинских беженцев особого статуса, это важное изменение в политике европейской страны назвало издание «Обозреватель».

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач напомнил, что закон, дающий украинцам особые права, перестанет действовать. Президент Польши Кароль Навроцкий подписал этот документ в последний раз в 2025 году.

«Когда масштаб превышает возможности инкультурации, то начинаются проблемы. Мы не хотим таких проблем в Польше. Думаю, мы уже на грани — больше принимать не можем», — сказал Пшидач.

Ранее сообщалось, что отношение поляков к украинцам изменилось. До этого президент Навроцкий заявил, что поляки не почувствовали должной благодарности от Украины за предоставленную Варшавой помощь.