В США раскрыли план Прибалтики против России
Лидеры стран Прибалтики и ряда других европейских государств хотят развязать большую войну с Россией, чтобы предотвратить экономическую катастрофу. Данный план Лоуренс Уилкерсон.
По его словам, «тоталитарные европейские диктаторы» боятся потерять власть, из-за чего они стремятся создать чрезвычайные ситуации и угрозы, а также готовы «пойти на Украине на что угодно».
Ранее сообщалось, что Сувалкский коридор, примыкающий к Калининградской области, может стать вероятным районом конфликта между Россией и НАТО. «Установление контроля над этим коридором российскими войсками может привести к изоляции стран Прибалтики от остальной части альянса», — подчеркивается в статье.