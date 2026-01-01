Лидеры стран Прибалтики и ряда других европейских государств хотят развязать большую войну с Россией, чтобы предотвратить экономическую катастрофу. Данный план Лоуренс Уилкерсон.

«Во властных кругах США есть люди, считающие, что большая война может предотвратить надвигающуюся катастрофу. У Европы экономическая ситуация не лучше. Поэтому эта идея очень привлекательна. Более того, руководства некоторых стран стремятся к этому, особенно в Эстонии, Латвии и Литве», — сказал он.

По его словам, «тоталитарные европейские диктаторы» боятся потерять власть, из-за чего они стремятся создать чрезвычайные ситуации и угрозы, а также готовы «пойти на Украине на что угодно».

Ранее сообщалось, что Сувалкский коридор, примыкающий к Калининградской области, может стать вероятным районом конфликта между Россией и НАТО. «Установление контроля над этим коридором российскими войсками может привести к изоляции стран Прибалтики от остальной части альянса», — подчеркивается в статье.