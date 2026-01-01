Зеленский оценил готовность мирного плана

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что соглашение по урегулированию конфликта готово на 90 процентов. Он высказался об этом в своем новогоднем обращении, которое было опубликовано в Telegram.

«Сейчас мы говорим о 90 процентах ... готовности к мирному соглашению», — сообщил украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что новый мирный план согласован на 90 процентов, а гарантии безопасности для Украины — на 100 процентов. При этом, по словам главы США Дональда Трампа, неурегулированными остаются 1-2 наиболее сложных вопроса соглашения по Украине.

До этого Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и Зеленский хотят окончания украинского конфликта. «Украина поддерживает это, Россия поддерживает это. Обе стороны хотят, чтобы это закончилось», — сказал он.