СМИ: ЦРУ не подтвердило данные об украинской атаке на резиденцию Путина

Американские спецслужбы не подтвердили информацию об атаке украинских беспилотников на президента России Владимира Путина. Об этом со ссылкой на источник в Белом доме сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По словам собеседника издания, такой вывод якобы подтверждается оценкой ЦРУ, установившего, что попыток нападения на резиденцию Путина не было. 31 декабря стало известно, что Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг атаки украинских дронов на резиденцию главы российского государства.

В ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не выйдет из мирного процесса, однако, "учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма", переговорная позиция будет пересмотрена.