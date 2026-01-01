Спрогнозирован решающий год в урегулировании на Украине

2026 год может стать решающим в урегулировании украинского конфликта, так как логика избирательного цикла требует от главы Соединенных Штатов Дональда Трампа демонстрации результатов его посреднических усилий. Об этом сообщается в докладе ИМЭМО РАН, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Как указывают авторы доклада, демократы в условиях выборной кампании будут критически относиться как к РФ, так и к дипломатическим инициативам американского лидера. В случае заключения соглашения и прекращения боевых действий, Вашингтон, согласно оценке экспертов, будет готов сыграть активную роль в гарантиях мира как минимум до конца президентского срока Трампа, для которого такое урегулирование станет «эталоном решения неразрешимых задач» и подтверждением глобального лидерства США.

Ранее обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус допустил, что президентом Украины в 2026 году станет экс-главком ВСУ Валерий Залужный. По мнению журналиста, Залужный возглавит правительство «национального единства» после отставки нынешнего главы государства Владимира Зеленского.