Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон объяснил причины европейской поддержки Украины интересами транснациональных корпораций и раскрыл подоплеку противостояния Европы с Россией.

Своим мнением он поделился на канале в YouTube. Джонсон подчеркнул, что объединенный рейтинг лидеров Германии (Фридриха Мерца), Франции (Эммануэля Макрона) и Великобритании (Кира Стармера) не превышает 50%, указывая на несоответствие их политики волеизъявлению граждан.

"При этом они решительно настроены продолжать конфликт на Украине. Мерц обязан BlackRock, ведь эта компания инвестировала в Украину. Им нужно как-то спасти ситуацию для BlackRock. По сути, речь идет о деньгах и контроле: Запад пытается понять, как сохранить для себя хоть кусочек этого пирога на Украине", – заявил эксперт, добавив, что попытки Европы остановить наступление России на Украине обречены на провал.

Накануне венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил о возможности заключения мирного соглашения между Россией и США по украинскому вопросу в 2026 году, при этом Евросоюз может остаться вне переговорного процесса.