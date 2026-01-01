Европейские политики лгут о возможностях России, значительно принижая их. Такое заявление сделал бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала.

В частности, он напомнил о заявлениях о том, что у России «нет танков», а «у них осталось ракет только на месяц». Однако в настоящее время Запад видит совершенно противоположное, добавил эксперт.

Жак Бо также указал на некомпетентность европейских политиков и аналитиков. «Это просто позор, что у нас есть люди, которым мы платим за то, чтобы они принимали решения, оценивали ситуацию, а вместо того чтобы делать профессиональные выводы и основывать решения на реальных фактах, они подгоняют факты под свое мнение», — сказал он.

Ранее Жак Бо заявил о смене мнения о России в Европе.